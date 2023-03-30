Artvin'de otomobil devrildi! 2 ölü
Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde devrilen otomobildeki 2 kişi olay yerinde can verdi.
Hopa-Kemalpaşa kara yolunun Selimiye köyü mevkiinde Volkan Karataş'ın kullandığı 08 ED 708 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki menfeze devrildi.
Kazada, ters dönen otomobildeki sürücü ve Erdal Gümüş, olay yerinde can verdi.
Karataş ve Gümüş, gelen jandarma, sağlık ve Hopa Arama Kurtarma ekiplerince araçtan çıkartıldı.
Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından Hopa Devlet Hastanesi morguna sevk edildi.
Yorumlar