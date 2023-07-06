Arda Güler, Fenerbahçe'ye veda etti!
Genç yıldız Arda Güler'in İspanyol devi Real Madrid'e transferi resmiyet kazandı. Arda Güler, Fenerbahçe'ye duygusal bir mesajla veda ederken, Real Madrid ise sosyal medya hesabından transferi Türkçe "yükleniyor" tweeti ile duyurdu.
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler'in Real Madrid'e transferi bugün resmiyet kazandı.
Arda'nın 20 milyon euroluk fesih bedelini ödeyerek transferi bitiren Real Madrid, sosyal medya hesabından transferi Türkçe "yükleniyor" tweeti ile duyurdu.
Transferin tamamlanmasının ardından attığı duygusal mesajlar taraftarlara veda eden Arda, şunları söyledi:
"Hep güzel anılarla hatırlayacağım canım Fenerbahçe'm, her zaman kalbimde olacaksın."
⏳ Yükleniyor...— Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 6, 2023
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