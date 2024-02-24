Altınok'un proje tanıtım toplantısı 25 Şubat'ta!

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Ankara’yı bir dünya başkenti yapmak, Başkentin ve Başkentlilerin ihtiyaçlarını karşılamak için gerçekleştirecekleri projeleri; Ankara’nın geleceğine dair hedeflerini paylaşacağı Proje Tanıtım Toplantısı’na ev sahipliği yapacak.

Proje Tanıtım Toplantısı 25 Şubat 2024 tarihinde, saat 12:00’de Ankara ATO Congresium'da gerçekleşecek.