Altınok'un proje tanıtım toplantısı 25 Şubat'ta!
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, proje tanıtım toplantısını 25 Şubat’ta yapacaklarını söyledi.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Ankara’yı bir dünya başkenti yapmak, Başkentin ve Başkentlilerin ihtiyaçlarını karşılamak için gerçekleştirecekleri projeleri; Ankara’nın geleceğine dair hedeflerini paylaşacağı Proje Tanıtım Toplantısı’na ev sahipliği yapacak.
Proje Tanıtım Toplantısı 25 Şubat 2024 tarihinde, saat 12:00’de Ankara ATO Congresium'da gerçekleşecek.
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