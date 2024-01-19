Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu başladı!

Türkiye'nin ilk astronotu olan Alper Gezeravcı'nın uzay serüveni başladı.

SpaceX Falcon 9 roketi, Ax-3 mürettebatını SpaceX Dragon uzay aracıyla NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi 39A'dan UUİ'ye fırlatıldı.

Tüm Türkiye'nin nefesini tuttuğu fırlatma başarıyla gerçekleşti ve Türkiye'nin ilk astronotu uzaya doğru yola çıktı.

Uzay aracının 20 Ocak Cumartesi günü öğle saatlerinde ISS'e kilitlenmesi bekleniyor.

Fırlatmaya birkaç saat kala astronotumuz Gezeravcı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile videolu görüşme gerçekleştirdi ve Türk milletine mesaj gönderdi.

Alper Gezeravcı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Dünkü gecikmede gönül isterdi ki planlı zamanında gerçekleşsin. Ama bunlar zaten işin doğasında olan şeyler. Sadece dün için değil başından beri olabilecek her türlü gecikme, işin doğasında gelebilecek her türlü bu tür rutinin dışına çıkabilecek akışlar için hazırlıklıyız. Şimdi değil bir yıl sonra da olsa zihinsel, fiziksel ve menta olarak hazırız."

"Allah'a ısmarladık"

Bakan Kacır sözlerini, "Allah'ın izniyle inşallah hayırla gideceksiniz. Milletimizin hayallerini inşallah ufkun ötesine başarıyla taşıyacak ve sağlıkla önce dünyaya sonra Türkiye'ye döneceksiniz." şeklinde sürdürdü.

"Türk milletinin kalbi sizinle atacak Allaha'a emanet olun, yolunuz açık olsun" diyen Bakan Kacır'ın ardından Gezeravcı'nın uçuştan önceki son sözü ise "Allah'a ısmarladık" oldu.

13 deney yapacak

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, 14 gün boyunca Uluslararası Uzay İstasyonu'nda kalacak ve 13 farklı deney yapacak.

Bu deneyler, mikro yer çekimi ve uzay ortamında insan genetiği, insan sağlığı, biyoloji gibi alanlarda olacak.