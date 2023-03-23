Alman devinden Türk antrenöre sürpriz teklif!

Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin'in Almanya'dan teklif aldığı ileri sürüldü.

Teknik direktörlük hayatına Antalyaspor'da başlayan Nuri Şahin, kısa sürede dikkatleri üzerine çekmişti.

Nuri Şahin yönetimindeki Antalyaspor, 28 galibiyet, 13 beraberlik aldı, 22 kez de mağlup oldu.

Şahin, daha önce bir röportajında teknik direktörlükteki hedefinin yetiştiği kulüp olan Borussia Dortmund olduğunu söylemişti.

İddiaya göre Alman takımı Nuri Şahin'e teklif yaptı. Borussia Dortmund'un Şahin'i altyapı koordinatörlüğü için planladığı ifade edildi.

Buna göre 34 yaşındaki Şahin, kulübün tüm altyapı gruplarından sorumlu olacak. Nuri Şahin, Dortmund'un hocası Edin Terzic ile birlikte çalışacak.