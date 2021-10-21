Ali Palabıyık'ın yönettiği maçta Roma fark yedi

UEFA Konferans Ligi C Grubu 3'üncü maçında Norveç ekibi Bodo Glimt sahasında Roma'yı konuk etti. Aspmyra Stadyumu'nda FIFA kokartlı Türk hakem Ali Palabıyık'ın düdük çaldığı karşılaşmada Bodo Glimt, tarihi bir farkla Roma'yı 6-1 mağlup etti.

Norveç ekibine galibiyeti getiren golleri; 8 ve 52'nci dakikalarda Botheim, 20'nci dakikada Berg, 71 ve 80'inci dakikalarda Solbakken ile 78'inci dakikada Pellegrino kaydetti. Roma'nın karşılaşmadaki tek golü ise 28'inci dakikada Carles Perez'den geldi.

Maç sonunda Romalı futbolcular, deplasman tribününe giderek, kendilerini desteklemek için gelen Roma taraftarından özür diledi. Taraftarlar ve futbolcular kale arkası tribününde bir süre maç hakkında konuştu.