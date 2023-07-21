Ali Palabıyık hakemlik görevini bıraktı!

Spor Toto Süper Lig'in önemli hakemlerinden Ali Palabıyık, yeni sezon öncesinde flaş bir kararın altına imza attı.

Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala, Ali Palabıyık'ın hakemliği bıraktığını duyurdu.

Bugüne kadar kararlarıyla birçok kez gündem olan Ali Palabıyık'ın yeni sezon öncesinde göreve devam etmeyeceği belirtildi.

41 yaşındaki Palabıyık son dönemlerde en çok tartışılan isimlerin başında yer alıyordu.