Ali İhsan Yavuz'dan ikinci tur tahmini!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, 14 Mayıs seçimlerinin sonuçlarını ve 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan ikinci tur seçimine yönelik tahminlerini açıkladı.

Yavuz, ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yüzde 53 seviyesinde bir oranı yakalayacağını belirtti.

Yavuz'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Biz seferden sorumluyuz, netice almak Allah'a aittir. Size düşen üzerinize yüklenen vazifelerini bihakkın yerine getirmektir. Onun için biraz daha fazla ter akıtıyoruz bugünlerde. Muhalefete bakınca çok daha rahatız. 4,5 puan fark var ortada. Aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın üstünlüğü var. Seçimden önceye döndüğümüzde en az 20 tane anket gösterebilirim. Bunların her biri Kemal Kılıçdaroğlu'nu önde gösteriyordu. Hatta öyle anketler var ki, 15-20 puan önde gösteriyordu. Bu kadar yoğun bir şekilde 'Kemal Kılıçdaroğlu önde, kazanacak' dendikten sonra bu fotoğraf aslında Millet İttifakı'nı oyundan düşürmüş olması lazım. Çok net söyleyeyim benim elimde 3 anket çalışması vardı ve 4-5 puan önde gösteriyordu. İkinci tur olması halinde de net bir şekilde sayın Cumhurbaşkanımız yüzde 53-54'ü bulan oy oranıyla sandıktan çıkacağını gösteriyordu.

3 dönem kuralı

Hiç kimsenin beklemediği hamleler yapıldı. Üç dönem kurulu genişletilerek uygulandı. Sayın Cumhurbaşkanımız değişimi çok iyi yönetti. Bu değişim beklentisinin katsayısının biraz daha yüksek olduğunu gördük. 22-23 yıldır Sakarya'da siyaset yapıyorum. 4 dönem milletvekilliği yapan birisiyim. Şimdi siz listeye Ali İhsan Yavuz'u koyduğunuzda diğerlerin tamamı değişse de Sakarya kamuoyu 'Bu liste değişmedi' diye anlar. Bizim tüzüğümüzde 3 dönem kuralı var. MKYK karar verdiğinde uygulanmayabilir. Eğer araya bir dönem boşluk verilmişse. Sonra bir 3 dönem bir daha başlıyor. Kesintisiz 3 dönem olması gerekir.

"CHP, PKK'nın kurduğu oyuna teslim oldu"

Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığını almak için CHP'yi batırdı. CHP, Kılıçdaroğlu'nu kurtarmak için adeta oyunu HDP'ye teslim etti ve PKK'nın kurduğu oyuna teslim oldu. İYİ Parti benzer bir şey yaşadı. DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti hükmi şahsiyetlerini bir kenara bıraktı. HDP de sırf bu köşeye sıkışmış olan PKK'yı o da Kılıçdaroğlu gibi bir adaya oynadı. Adeta CHP'ye gecekondu kurdurdu. Bunun sonucunda HDP, bundan önceki iklimden uzaklaşmak suretiyle çöküş trendinin içine girdi diye öngörüyorum.