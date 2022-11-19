Aldıkları bilgisayarın parasını ödemeden kaçtılar

Alınan bilgiye göre, A.M.C. (39), internetten bilgisayarını 72 bin liraya satışa koydu.

Şüpheliler ile kapıda ödeme yapmak üzere anlaşan A.M.C, bilgisayarı yolladığı kargo şirketine gelen Müveyran Ş. (22) ile Diyar Ö. (21) bilgisayarın parasını ödemeden kaçtı.

Zanlıların görüntülerden kimliklerini tespit eden polis, yaptığı çalışmanın ardından 2 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.