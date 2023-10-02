AjansHaber.com.tr Yaşam Akdeniz'e kuvvetli yağış uyarısı

Akdeniz'e kuvvetli yağış uyarısı

Adana'nın güneyi, Osmaniye ile Hatay'ın kıyı kesimlerine yönelik kuvvetli yağış uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinde Adana'nın güneyi, Osmaniye ile Hatay'ın kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor.

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Tokat'ta feci kaza: 3 kişi öldü
Antalya'da bir kişi arazide ölü bulundu!
Yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var!
İstanbul Valiliği uyardı! Şiddetli yağış geliyor
17 kent için "sarı" alarm: 7 bölgede sağanak!
İzmir'de deprem meydana geldi!
Sünnet ve düğün konvoylarına ceza yağdı!