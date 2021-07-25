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Afrin'de roketli saldırıda 7 sivil yaralandı

Suriye'de, Tel Rıfat ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü PKK/YPG'nin, Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin'e düzenlediği roketli saldırıda ilk belirlemelere göre 7 sivil yaralandı.

PKK/YPG 'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği Tel Rıfat ilçesini boşaltmaları gerekirken bölgede varlığını sürdürerek Afrin ilçe merkezine saldırı düzenlemeye devam ediyor.

Teröristlerce Afrin kent merkezindeki Marate kavşağı ve Siyasiyye sokağına yapılan 7 roket saldırısında, ilk belirlemelere göre 7 sivil yaralandı.

Evlerde hasar oluştu

Roketlerin, sivillerin evlerine isabet etmesi sonucu çevrede hasar meydana geldi.

Türkiye, Suriye Milli Ordusunun desteğiyle, 20 Ocak 2018'de Afrin ilçesini terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarmak için Zeytin Dalı Harekatı'nı düzenlemiş, 18 Mart'ta da Afrin'i terörden arındırmıştı.

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