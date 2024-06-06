Adana'da bir evin bacasında ruhsatsız 15 silah ele geçirildi!

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, çok sayıda ruhsatsız silah bulunduğu belirlenen Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki bir müstakil eve operasyon düzenledi.

İkamette arama yapan ekipler, bacaya gizlenmiş ruhsatsız 14 av tüfeği, 1 tabanca ile bu silahlara ait 104 mermi ve 213 kartuş ele geçirdi.

Ruhsatsız silahlarla ilgili E.N. ve Y.Ö. gözaltına alındı.