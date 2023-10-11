Acun mesai saatlerine taktı: Sosyal medya ikiye bölündü!

Acun Ilıcalı katıldığı bir programda çalışanları ve erken mesai sistemine dair konuştu. Ilıcalı erken kalkmanın mantıksız olduğunu dile getirerek geçmişte sabah 7'de işe gitmek zorunda kaldığını da anlattı. Çok konuşulan öneri sosyal medyada gündem oldu.

"Benim çalışanım sabah kalkmaz"

(İş hayatıyla ilgili ‘Neden erken saatte işe gidiyoruz?’ diye bir bakış açın mı var?) Açıkçası var. Ben de o sistemin içinden geliyorum. Muhabirken 7-7,5’ta kalkıp 1 saat 15 dakika yol gidiyordum böyle bir hayatı yaşadım ve yaşadığımı yaşatmamaya karar verdim. Kendi şirketimde yaşatmıyorum mesela. Benim çalışanım sabah kalkmaz.

"Çok çalışan daha çok kazanmalı"

(Çalıma saatleri nasıl olmalı?) Eskiden 8-10 saat gerekiyor olabilir ama teknoloji gelişti. Bence mesleğe göre değişmeli, çok çalışan daha çok kazanmalı. Fazla mesain başlama sınırı bence şu an 9 saatse 6 saat olmalı.