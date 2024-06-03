ABD'den teklifler vardı! Icardi kararını verdi

Galatasaray'da Mauro Icardi, şampiyonlukta yine başrolü oynadı.

Kutlamalara da damgasını vuran 31 yaşındaki yıldız forvet, kendisine gelen cazip tekliflere rağmen sarı-kırmızılı takımda kalmaya karar verdi.

ABD'YE OLUMSUZ CEVAP

Geçen yaz Suudi Arabistan'dan 40 milyon Euro'luk teklif alan ancak Galatasaray'ı seçen Arjantinli süper star, bu kez ABD'den kendisiyle ilgilenen kulüplere de olumsuz yanıt verdi.

Kariyerine Galatasaray'da devam etmek isteyen Icardi, ABD ihtimalini şimdilik rafa kaldırdı. Yıldız oyuncunun menajerliğini de yapan eşi Wanda Nara, çocuklarının İstanbul'daki okul kayıtlarını yenileyerek tatile çıktı.

2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

İstanbul'da çok mutlu olan çift, ilk sezonlarında rezidansta yaşadıktan sonra Göktürk taraflarında villaya taşınmıştı. Sarı-kırmızılı takımda 10 milyon Euro'ya yakın kazanan Tangocu'nun 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.