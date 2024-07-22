ABD medyası adayı belirledi, Demokrat Parti'de ise kafalar karışık!

Biden’ın çekilme kararı alarak Harris’e destek veren açıklamasından sonra ABD’deki önde gelen Demokrat Partilileri birbirinden farklı tutumlar izledi.

Eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi Hillary Clinton, yaptıkları yazılı açıklamada, başkanlığı döneminde çok büyük başarılar kaydettiğini belirttikleri Joe Biden'a teşekkür etti ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e tam destek verdiklerini bildirdi.

Eski ABD Dışişleri Bakanı John Kerry de X sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Biden'ın her Amerikalının minnettarlığını hak ettiğini belirterek, "Demokrasi, ittifaklar, ekonomik adalet ve gezegenimizin geleceği için şimdi Donald Trump'ı yenen tek kişiyi dinleme ve Başkan Yardımcısı Harris'i sonraki ABD Başkanı yapabilmek için Başkan Biden'a katılma zamanı. Vicdan sahibi hiçbir vatandaş kenarda kalmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Senatör Elizabeth Warren, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Biden'ın 5 yılda birçok başarıya imza attığını belirterek, Biden'ın 2020'de Trump'ı yendiğini ve 2024'te bunun için tekrar bir şans verdiğini ifade etti.

Warren, Biden'ın özverili tutumunun bir hediye olduğunu ve boşa harcanmaması gerektiğini kaydederek, "Başkanlık için Kamal Harris'i destekliyorum." ifadesini kullandı.

Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Haley Stevens da X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Biden'a liderliği ve ABD halkına hizmeti için teşekkür ederek, Harris'i destekleyeceğini aktardı.

California Temsilcisi Mike Levin da X sosyal medya hesabında, Harris'in ülkeyi ileri taşıyacak ve Trump'ı yenecek doğru kişi olduğunu belirtti.

Delaware Temsilcisi Lisa Blunt Rochester de yaptığı yazılı açıklamada, Harris'ten daha donanımlı daha iyi bir kişi ya da lider olmadığını vurguladı.

California Temsilcisi Salud Carbajal da Harris için "yönetimde önemli bir ses olarak kendini kanıtlamış bir lider" nitelendirmesi yaparak, onu Demokrat Parti'nin gelecek süreçteki adayı olarak tamamen desteklemekten onur duyduğunu belirtti.

Washington Senatörü Patty Murray ise Biden'ın "meşaleyi devretme isteğine" saygı duyduğunu ve başkanlık için yüzde yüz Harris'i desteklediğini vurguladı.

Minnesota Temsilcisi Ilhan Omar de Biden'a teşekkür ederek, Demokratların adayı olarak Harris'i desteklemek ve kasımda Trump'ı yenmek için onunla çalışmak için heyecanlı olduğunu dile getirdi.

New York'tan Demokratik adaylara yıllardır yüz binlerce dolar bağışta bulunan Betty Cotton da Biden'ın cesur bir karar verdiğini belirterek, Harris'in harika olacağını ifade etti.

MoveOn adlı yenilikçi yatırım organizasyonu da Biden'ı desteklemek için on milyonlarca dolar yatırım yaptı ve Harris'in seçilmesi için de destekte bulunacağını belirtti. Organizasyon yöneticisi Rahna Epting, yaptığı açıklamada, "Bu seçimi kazanmak ve geleceğimizi korumak için kararlılığımızı paylaşanların, Harris'in kazanması sağlamak ve Trump'ı durdurmak için ellerinden geleni yapacağına inanıyorum." ifadesini kullandı.

AAPI Zafer Vakfı Kurucusu Shekar Narasimhan da Demokrat adaylara ve Biden'a seçim kampanyalarında milyonlarca bağış yaptı. Narasimhan, X sosyal medya hesabında, Harris'i desteklemekten onur duyduğunu dile getirdi.

Kongre İspanyol Grubu, Temsilciler Meclisi Demokrat Grubu Başkan Yardımcısı Ted Lieu, Kongre Yenilikçi Grup Temsilcisi Pramila Jayapal, Kongre Siyahi Grubu, Biden'ın kampanya eş başkanı Jim Clyburn, Delaware Senatörü Chris Coons, Temsilciler Meclisi Üyesi Jared Huffman, Temsilciler Meclisi Üyesi Hillary Scholten, California Temsilcisi Robert Garcia, Michigan Temsilcisi Debbie Dingell, Ohio Temsilcisi Emilia Sykes, California Senatörü Alex Padilla, California Temsilcisi Adam Schiff, Oregon Temsilcisi Val Hoyle, Temsilci Jamie Raskin, New Jersey Temsilcisi Andy Kim, Hawaii Senatörü Mazie Hirono ve Wisconsin Senatörü Tammy Baldwin de Harris'i destekleyenler arasında yer aldı.

Harris'e destek konusunda sessiz kalanlar

Eski ABD Başkanı Barack Obama yazılı açıklamasında, ABD tarihinin en önemli başkanlarından biri olduğunu belirttiği Biden'ın bu seçimde de risklerin farkında olduğunu ifade etti fakat açık şekilde Harris'in adaylığına desteğini belirtmedi.

Obama, "Gelecek günlerde biraz bilinmeyen sularda yüzeceğiz ancak parti liderlerimize güvenim sonsuz." mesajını verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, X sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada 22 yıldır Biden ile çalışmanın "bir onur olduğunu" ifade ederek, gelecek 6 ay boyunca Biden ile çalışma konusunda istekli olduğunu belirtti.

Blinken, Biden'ın "tarihi başarılara imza attığını ve ABD'nin dünyada liderliğini restore ettiğini" ifade ettiği paylaşımında, Kamala Harris'e destek konusunda sessiz kaldı.

Eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de Harris'e destek konusunda sessiz kalanlar arasında yer aldı.

Pelosi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Biden her zaman ülkeyi öncelikli tutan bir vatanseverdir." ifadesini kullanarak Biden'a minnettar olduğunu kaydetti ancak Harris'e ilişkin bir açıklama yapmaktan kaçındı.

Michigan Valisi Gretchen Whitmer, X hesabında yaptığı paylaşımda, Biden'ın yarıştan çekilmesinin ardından görevinin, Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump'ın seçilmesine engel olmak olduğunu belirtirken, Harris'e destek konusunda sessiz kaldı.

Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer ise Biden'ın başkanlık sürecindeki faaliyetlerini takdir ettiğini ve aldığı kararın "zor olduğunu" ifade ettiği X paylaşımında, Harris konusunda yorumda bulunmadı.

Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Demokrat Hakeem Jeffries de X hesabından yaptığı açıklamada, Biden'ın ABD tarihinin en başarılı başkanlarından biri olduğunu belirterek, "Biden'ın liderliğinde bugün ülke daha iyi konumda. Sonsuza kadar minnettarız." değerlendirmesinde bulundu ancak Harris'e ilişkin destek mesajı vermedi.

Demokrat Partiden Senatör Cory Booker ise X'te yaptığı açıklamada, Biden'ın başkanlık döneminde yaptıklarına duyduğu minneti dile getirirken, Harris'e ilişkin bir değerlendirme yapmadı.