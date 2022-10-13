4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız.



Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı teröristi daha etkisiz hâle getirdi.#MSB pic.twitter.com/vk1VDLSJmg — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 13, 2022