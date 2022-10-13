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4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şehidimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 4 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi." ifadeleri kullanıldı.

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