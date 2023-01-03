23 yılda 57 kez kan bağışı yaptı!

İki çocuk babası Kamburoğlu, ilk kez 2000 yılında bir arkadaşının annesinin ameliyatı için kan verdi.

Sonraki yıllarda düzenli şekilde kan bağışında bulunan Kamburoğlu, AA muhabirine, kanın bir gün herkese lazım olabileceğinin unutulmaması gerektiğini söyledi.

Bugüne kadar Türk Kızılaya 57 kez kan bağışında bulunduğuna işaret eden Kamburoğlu, şunları kaydetti:

"Kan, eczanelerde bulunan bir ilaç veya parayla alınan herhangi bir şey değil. Kan bağışında bulunduğun zaman hem manevi huzur duyuyorsun hem de vücut kanı tazelediği için sağlıklı oluyorsun. Yani kan veren hiçbir şey kaybetmez, kazanır. Keşke daha önce kan bağışında bulunabilseydim. Her kan bağışından sonra huzur buluyorum. Birilerine faydalı olabiliyorsam, ne mutlu bana. Sağlığım elverdiğince kan bağışında bulunmaya devam edeceğim."