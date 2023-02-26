2 Süper Lig ekibinden tepki: "Devletimizin yanındayız"

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe - Konyaspor ve Beşiktaş - Antalyaspor maçlarında taraftarların "hükümet istifa" sloganları atmasına Süper Lig ekipleri Kayserispor ve Konyaspor'dan tepki geldi.

Kayserispor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kayserispor Kulübü ve Kayserispor camiası sonuna kadar devletinin ve milletinin yanındadır. İçinde olduğumuz şu felaket günlerinde milletimizin acısını yürekten paylaşırken bu acıyı vesile yaparak tribünlerde yapılmaya çalışılan kirli siyaset ve zilletin farkında olduğumuzu ve bunu kınadığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız."

Konyaspor'un açıklaması:

''Selçuklu Dar-ül Mülkü Konya, Büyük Konyaspor camiası ve taraftarı dün, bugün ve yarın daima devletimizin yanındadır.

Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor günlerde, depremzede kardeşlerimizin yaralarını saran devletimizin ve milletimizin acısını bilen 85 milyon Büyük Türkiye ailesinin tarafındayız.

Yas gününde yas tutmak yerine, çirkin bir siyasete payanda olanları en şiddetli şekilde kınadığımızı tarih ve millet huzurunda beyan ederiz.''