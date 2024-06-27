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11 yaşındaki çocuk yanlışlıkla annesini öldürdü

Afyonkarahisar'da 11 yaşındaki bir çocuk, evde oynadığı tüfeğin kazara ateş alması sonucu annesini vurdu. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'da 11 yaşındaki oğlunun elindeki tüfeğin ateş alması sonucu vurulan anne hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ELİNDEKİ SİLAH KAZARA ATEŞ ALDI

İddiaya göre, Çıkrık beldesindeki evlerinin odasında asılı tüfekle oynayan B.H.K, elindeki silahın kazara ateş alması sonucu annesi T.K'yi (41) vurdu.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Evdeki diğer çocuğun durumu babasına bildirmesi üzerine sağlık ekiplerinden yardım istendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırılan kadın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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