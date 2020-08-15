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Zeytin Dalı bölgesinde 5 terörist gözaltına alındı

Türkiye'nin terörle mücadelesi yurt içinde ve sınır ötesinde aralıksız devam ediyor.

Güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'ya son dönemde ağır darbeler indiriyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabı Twitter'dan son operasyona ilişkin açıklamalarda bulundu.

MSB açıklamasında, "Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmaya dönük terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist daha gözaltına alındı. Mehmetçiklerimiz bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyecek!" denildi.

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