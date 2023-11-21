'Yolyemezler' suç örgütü çökertildi: Çok sayıda gözaltı var

Bir organize suç örgütü daha çökertildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen "Kafes-14" operasyonları kapsamında, ''Yolyemezler'' grubu olarak bilinen suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonda 19 şüpheli yakalandı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüt mensubu 28 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul, Diyarbakır ve Balıkesir'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekiplerinin diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.