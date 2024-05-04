Yolda yürüyen kadına kafa atıp çantasını çalan kişi tutuklandı

İstanbul'un Fatih ilçesinde 1 Mayıs'ta saat 03.00 sıralarında evine giden Yıldız H.'nin önü Katip Kasım Mahallesi Hayriye Tüccarı Caddesi'nde bir kişi tarafından kesildi.

Saldırgan, çantasını almaya çalıştığı Yıldız H.'nin direnmesi üzerine, tekme, yumruk ve kafa attı.

Kadın yere düşerken, saldırgan elinden çekip zorla aldığı çantayla kaçtı.

Olay yerine gelen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden tespit ettikleri şüpheli Muzaffer K.'yi yakaladı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muzaffer K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Fatih'te bir kadın yolda yürüdüğü esnada saldırıya uğradı.



🔹Gaspçı yumruk ve kafa attığı kadının çantasını çaldı⬇️ pic.twitter.com/x88h0YwH4n — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) May 4, 2024

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da şu ifadelere yer verdi:

"Fatih’te Y.H. adlı kadını darp ederek çantasının gasp eden M.K., Emniyet güçlerimiz tarafından yakalandı. Şahıs çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Suç odaklarına, halkımızın huzurunu bozanlara göz açtırmayacağız."