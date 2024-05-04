Yolda yürüyen kadına kafa atıp çantasını çalan kişi tutuklandı
İstanbul Fatih'te yolda yürüyen bir kadına tekme, yumruk ve kafa atarak çantasını çalan şüpheli yakalanıp tutuklandı.
İstanbul'un Fatih ilçesinde 1 Mayıs'ta saat 03.00 sıralarında evine giden Yıldız H.'nin önü Katip Kasım Mahallesi Hayriye Tüccarı Caddesi'nde bir kişi tarafından kesildi.
Saldırgan, çantasını almaya çalıştığı Yıldız H.'nin direnmesi üzerine, tekme, yumruk ve kafa attı.
Kadın yere düşerken, saldırgan elinden çekip zorla aldığı çantayla kaçtı.
Olay yerine gelen Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerinden tespit ettikleri şüpheli Muzaffer K.'yi yakaladı.
TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muzaffer K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Fatih'te bir kadın yolda yürüdüğü esnada saldırıya uğradı.— Ajans Haber (@AjansHaberResmi) May 4, 2024
🔹Gaspçı yumruk ve kafa attığı kadının çantasını çaldı⬇️ pic.twitter.com/x88h0YwH4n
BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA
Olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da şu ifadelere yer verdi:
"Fatih’te Y.H. adlı kadını darp ederek çantasının gasp eden M.K., Emniyet güçlerimiz tarafından yakalandı. Şahıs çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Suç odaklarına, halkımızın huzurunu bozanlara göz açtırmayacağız."
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