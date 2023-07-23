Yerlikaya duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2 asker, 2 jandarma ve 1 polisin şehit edilmesinden sorumlu 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Yerlikaya, Tunceli'de 2 asker, 2 jandarma ve 1 polisin şehit edilmesinden sorumlu olan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Ali Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"5 kahramanımızın şehit edilmesinden sorumlu 2 terörist etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Tunceli Jandarma Bölge, Tunceli ve Erzincan İl Jandarma Komutanlıklarımızın sevk ve idaresinde, Tunceli ili kırsalında, J- SİHA ve ANKA-S desteğinde JÖH ve Jandarma Komando Timlerinin katılımıyla Şehit Jandarma Uzman Çavuş BURAK TORTUMLU operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda farklı terör eylemine katılan ve 2 asker 2 jandarma 1 polisimizin şehit edilmesinden sorumlu teröristler; Rojhat Dilman kod adlı Adem Gürel ile Şoreş Dilok Cilo kod adlı Ahmet Karaboğa silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyonun devamında teröristlerin kullandığı sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi"
5️⃣ 🇹🇷 KAHRAMANIMIZIN ŞEHİT EDİLMESİNDEN SORUMLU— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 23, 2023
2️⃣ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
ŞEHİTLERİMİZİN KANI YERDE KALMADI#Tunceli Jandarma Bölge, Tunceli ve Erzincan İl Jandarma Komutanlıklarımızın sevk ve idaresinde, Tunceli ili kırsalında, J- SİHA ve ANKA-S desteğinde JÖH ve… pic.twitter.com/AfylYBvk22
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