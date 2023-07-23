Yerlikaya duyurdu: 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Yerlikaya, Tunceli'de 2 asker, 2 jandarma ve 1 polisin şehit edilmesinden sorumlu olan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Ali Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"5 kahramanımızın şehit edilmesinden sorumlu 2 terörist etkisiz hale getirildi. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Tunceli Jandarma Bölge, Tunceli ve Erzincan İl Jandarma Komutanlıklarımızın sevk ve idaresinde, Tunceli ili kırsalında, J- SİHA ve ANKA-S desteğinde JÖH ve Jandarma Komando Timlerinin katılımıyla Şehit Jandarma Uzman Çavuş BURAK TORTUMLU operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon sonucunda farklı terör eylemine katılan ve 2 asker 2 jandarma 1 polisimizin şehit edilmesinden sorumlu teröristler; Rojhat Dilman kod adlı Adem Gürel ile Şoreş Dilok Cilo kod adlı Ahmet Karaboğa silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyonun devamında teröristlerin kullandığı sığınakta çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi"