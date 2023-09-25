Yerlikaya: 45 zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde yapılan operasyonlarda 45 zehir tacirinin yakalandığını açıkladı.

İSTANBUL, HAKKARİ, AĞRI, ŞANLIURFA, KÜTAHYA, KONYA, ELAZIĞ, BURSA, EDİRNE, BİNGÖL, SAKARYA, AYDIN, ÇANKIRI, SAMSUN, ANTALYA, BALIKESİR, MERSİN, KARABÜK VE TEKİRDAĞ’DA OLMAK ÜZERE TOPLAM 1️⃣9️⃣ İLDE YAPILAN OPERASYONLARDA 4️⃣5️⃣ ZEHİR TACİRİ YAKALANDI❗️



❌#İstanbul İl Emniyet… pic.twitter.com/QHC5W8kg7I