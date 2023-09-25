AjansHaber.com.tr Gündem Bakan Yerlikaya duyurdu!

Yerlikaya: 45 zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde yapılan operasyonlarda 45 zehir tacirinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 ilde yapılan operasyonlarda 45 zehir tacirinin yakalandığını açıkladı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Emekliye maaş zammında tarih verildi!
Elon Musk Türkçe bilen eleman arıyor!
Yolcu otobüsü şarampole devrildi!
Elazığ'da feci kaza!
Teröristlere ait mühimmatlar ele geçirildi!
Eski İtalya Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
17 kişiye tutuklama kararı!