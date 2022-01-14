Yaptıkları keşif onları da şaşkına çevirdi: Bu metali anlamadık!

Bilim dünyasının keşifleri çoğu zaman bu konuda eğitim almamış sıradan insanlar için anlaşılması zor ve gizemlerle dolu gibi görünür. Ancak Independent’da yer alan bir habere göre bu kez bilim insanları da kendi yaptıkları bir Keşif konusunda şaşkınlık yaşıyor.

Bakır, gümüş, altın gibi uzun süredir hayatımızda olan ve sıkça kullandığımız metaller öngörülebilir ve anlaşılabilir davranışlar sergiler. Bilim insanları da bu sayede bu metallerin ısıtıldığı ya da soğutulduğu zaman elektrik iletkenliklerinin ne şekilde değişeceğini bilirler.

Ancak bilim insanları kısa bir süre önce adına ‘tuhaf metaller’ dedikleri bir Metal sınıfı keşfetti. Üstelik bu yeni bulunan maddeler alıştığımız elektriksel kurallara uygun davranmıyor. Ve bu oldukça heyecan verici bir keşif; zira araştırmacılar böylelikle Kuantum dünyasını ve şimdiye kadar çözülememiş bazı bilimsel fenomenleri anlayabileceklerine inanıyor.