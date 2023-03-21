Yağmurlu hava geri dönüyor!

Bugün ülke genelinde güneşli hava hakim olurken, Doğu Karadeniz bölgesinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Çarşamba Batı bölgelerde yağmurlu hava geri dönecek. Marmara bölgesinde kuvvetli yağmur beklenirken, Ege Bölgesi'nde gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Perşembe günü tüm yurtta yağmurlu havanın etkili olması bekleniyor. Deprem Bölgesi ve Ege Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkenin genelinde parçalı ve çok bulutlu, Ordu, Giresun, Şırnak ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.