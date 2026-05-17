Kötü koku ve haşere ihbarıyla ortaya çıktı: Mersin’deki çöp evden tonlarca atık çıkarıldı

Mersin’in merkez Akdeniz ilçesinde çevre sakinlerinden gelen yoğun kötü koku ve haşere ihbarları üzerine belediye ekipleri harekete geçti. Yapılan incelemelerde, Mahmudiye Mahallesi’ndeki müstakil evin adeta çöp depolama alanına dönüştüğü belirlendi.

Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin koordineli çalışmasıyla adrese müdahale edildi. Evin odaları ve avlusunun uzun süredir biriktirildiği değerlendirilen katı atıklarla tamamen dolduğu tespit edildi.

Halk sağlığını tehdit eden evdeki tonlarca atık, iş makineleri ve kamyonlar yardımıyla uzun süren çalışmalar sonucunda tahliye edildi.

Ekiplerce yapılan değerlendirmede, biriken atıkların kötü kokunun yanı sıra kemirgen ve haşere oluşumuna neden olduğu, bölgede salgın hastalık ve yangın riski oluşturduğu belirtildi.



