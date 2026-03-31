İran Milli Takımı sahada savaşta hayatını kaybeden çocukları andı

Antalya’da Kosta Rika karşılaşması öncesi sahaya çıkan İranlı futbolcular, savaşta hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarını taşıyarak dikkat çeken bir farkındalık mesajı verdi.

İran Milli Futbol Takımı, Antalya’da Kosta Rika ile oynanan hazırlık karşılaşması öncesinde dikkat çeken bir farkındalık mesajına imza attı. Titanic Mardan Palace Spor Kompleksi’nde sahaya çıkan İranlı futbolcular, İsrail-ABD saldırılarında hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarını taşıdı.

Seremoni sırasında yalnızca çocukların değil, saldırılarda zarar gören hastane ve tarihi yapıların görsellerine de yer verildi. Milli marş esnasında futbolcuların fotoğrafları bırakmaması ise duygusal anlara sahne oldu.

Karşılaşmayı tribünden takip eden FIFA Başkanı Gianni Infantino da bu anlamlı ana tanıklık etti.

İran Milli Takımı daha önce oynadığı bir hazırlık maçında da siyah kol bandı takarak benzer bir mesaj vermiş, sahaya çıkan bir çocukla savaşın etkilerine dikkat çekmişti.


 

MHP'de istifa haberi: İzzet Ulvi Yönter Genel Başkan Yardımcılığı görevini bıraktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic'i kabul etti
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Oktay: "İran'a saldırıların hiçbir meşruiyeti yoktur "
Ümraniye'de İETT otobüsü park halindeki araçlara çarptı
İBB soruşturmasında gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi personeli tutuklandı
