İran Milli Takımı sahada savaşta hayatını kaybeden çocukları andı

İran Milli Futbol Takımı, Antalya’da Kosta Rika ile oynanan hazırlık karşılaşması öncesinde dikkat çeken bir farkındalık mesajına imza attı. Titanic Mardan Palace Spor Kompleksi’nde sahaya çıkan İranlı futbolcular, İsrail-ABD saldırılarında hayatını kaybeden çocukların fotoğraflarını taşıdı.

Seremoni sırasında yalnızca çocukların değil, saldırılarda zarar gören hastane ve tarihi yapıların görsellerine de yer verildi. Milli marş esnasında futbolcuların fotoğrafları bırakmaması ise duygusal anlara sahne oldu.

Karşılaşmayı tribünden takip eden FIFA Başkanı Gianni Infantino da bu anlamlı ana tanıklık etti.

İran Milli Takımı daha önce oynadığı bir hazırlık maçında da siyah kol bandı takarak benzer bir mesaj vermiş, sahaya çıkan bir çocukla savaşın etkilerine dikkat çekmişti.



