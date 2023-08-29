Vergisiz telefonda markalar belli oldu! Samsung ve Apple var mı?

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, üniversitelilerin ÖTV’siz ve KDV’siz cep telefonunu nasıl alacağını ve hangi markalarda geçerli olduğu açıkladı.

Bakan Uraloğlu gençlere vergisiz cep telefonuna ilişkin şu bilgileri verdi:

“ÖTV ve KDV’siz cep telefonundan, üniversite öğrencilerinin tamamı gelirlerine bakılmaksızın, yüksek okul ve açıköğretimde okuyanlar dahil, 7 milyon öğrenci yararlanacak."

"Aylık 10 GB bedava internetle birlikte başlayacak. Vergisiz telefon tüm model ve markaları kapsamayacak."

"Türkiye’de üretilen telefonları kapsayacak ve bunlar için de bir üst sınır olacak."

Hangi markalar dahil?

"Türkiye’de üretenler içinde Omix, Realme, Samsung, TCL, Tecno Mobile, Vivo ve Xiaomi, General Mobile var."

"Huawei, Apple yok. Vergi alınmaması telefonların fiyatlarını yarı yarıya ucuzlatacak."

"Kişinin hattıyla telefonunun mutlaka belli süre uyumlu olması gerekecek yani en az 2 yıl başkası kullanamayacak, başkasına satılamayacak."