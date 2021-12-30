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Vakalar arttı Kabe'ye sosyal mesafe kuralı yeniden getirildi

Suudi Arabistan, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de yarından itibaren sosyal mesafenin yeniden uygulanmaya başlanacağını açıkladı.

Suudi Arabistan, 15 Ekim'de COVID-19 kısıtlamalarını hafifletme çerçevesinde Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin tam kapasiteyle ibadete açılmasına izin vereceğini duyurmuştu.

Ülkenin resmi ajansı SPA'nın haberine göre, vakalarda görülen artış sonrasında kutsal mekanlara yeniden kısıtlama getirildi.

Karar gereği yarından itibaren Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de sosyal mesafe uygulanacak.

Suudi Arabistan'da COVID-19 salgınında bugüne kadar 8 bin 874 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı da 554 bin 665'e ulaştı.

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