Ülke genelinde fırtına etkili oluyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından lodos ve sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Fırtına nedeniyle birçok ilde olumsuzluklar yaşandı.

İstanbul'da sabah saatlerinde fırtına ve sağanak etkisini artırdı. Meteoroloji'nin günlerdir yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da şiddetini artıran fırtına nedeniyle Kağıthane'de bir binanın çatısı uçtu. Taksim Meydanı'na çıkanlar fırtına nedeniyle güçlükle yürürken, sahil şeridinde metrelerce yükselen dalgalar oluştu.

İstanbul'da kent genelinde etkili olan lodos ve sağanak nedeniyle bazı yerlerde çatılar uçtu. Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Semavi Sokak'ta bir binanın çatılarından saclar koparak sokağa düştü. Düşen parçalar nedeniyle park halindeki bazı araçlarda maddi hasar oluştu.

Ankara'da rüzgar nedeniyle üzerine ağaç devrilen otomobil hasar gördü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yoğun yağışın ardından denizin taşması sonucu yollar su altında kaldı, vatandaşlar araçlarını kurtarmak için çaba harcadı.

Bursa'da sabah saatlerinde başlayan lodos hayatı olumsuz etkiledi. Gece boyunca etkisi arttıran lodos, bir ağacın kökünden koparak yola devrilmesine neden olurken, İnegöl İlçesinde ise bir evin çatısını yaklaşık 100 metre ileriye uçurarak yan sokağa düştü.

Denizli'de kuvvetli rüzgar, bazı binaların çatısının uçmasına, ağaç ve araçların zarar görmesine neden oldu.