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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final heyecanı başladı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final heyecanı sürüyor. Çeyrek final ilk maçlarında Gent - West Ham, Basel - Nice, Anderlecht - Alkmaar, Lech Poznan - Fiorentina ile karşı karşıya geldi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde çeyrek final heyecanı sürüyor. Çeyrek final ilk maçlarında Gent - West Ham, Basel - Nice, Anderlecht - Alkmaar, Lech Poznan - Fiorentina ile karşı karşıya geldi.

Gent - West Ham

Mücadele  1-1 sona erdi. 

Gent'in golünü 56. dakikada Cuypers kaydetti. West Ham'ın golü ise 45. dakikada Danny Ings kaydetti. 

Basel - Nice

Mücadele 2-2 sona erdi. 

Maçta goller; Basel adına 26. ve 71. dakikalarda Amdouni kaydetti. Nice'in golleri ise 38. ve 45. dakikalarda Moffi kaydetti. 

Anderlecht - Alkmaar

Mücadele 2-0 Anderlecht üstünlüğüyle sona erdi. 

Maçta goller; 22. dakikada Murillo ve 70. dakikada Ashimeru kaydetti.  

Lech Poznan - Fiorentina

Mücadele 1-4 Fiorentinaüstünlüğüyle sona erdi. 

Maçta goller; Poznan adına 20. dakikada Velde iel gelirken, Fiorentina'nın golleri ise 4. dakikada Arthur, 41. dakikada Gonzalez, 58. dakikada Bonaventure 63. dakikada Ikone kaydetti.

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