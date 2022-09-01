Twitter, tweet düzenleme özelliği ‘Edit Tweet’i test ediyor

“Edit Tweet”, insanların tweetleri yayınlandıktan sonra üzerinde değişiklik yapmalarına olanak sağlayacak. Bu özellik ile tweet’ler, yayınlandıktan sonraki 30 dakika içinde birkaç kez düzenlenebilecek.

Sosyal Twitter, bu yılın başlarında, tüm zamanların en çok beklenen Twitter özelliklerinden biri olan “Edit Tweet”in gerçekleşeceğini paylaşmıştı.

Bu doğrultuda bir sonraki adım için hazır olduğunu duyuran Twitter, Edit Tweet'in şu anda ekibi tarafından dahili olarak test edildiğini ve önümüzdeki haftalarda ilk olarak Twitter Blue abonelerine genişletileceğini paylaştı.

30 DAKİKA İÇİNDE...

Twitter’dan yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

“Her yeni özellik gibi, potansiyel sorunları halkla paylaşılmadan önce belirleyip çözmemize yardımcı olması için Edit Tweet özelliğini daha küçük bir grupla test ediyoruz. Bu bizim en çok istenen özelliğimiz olduğundan, doğru anladığımızdan emin olmak istiyoruz. Testlerden, bu yeni özelliğin nasıl kullanıldığını ve insanların Tweet okuma ve yazma şekli üzerindeki etkisini hızlı bir şekilde anlamayı umuyoruz."

"Bu testte, Tweetler yayınlandıktan sonraki 30 dakika içinde birkaç kez düzenlenebilecektir. Düzenlenen Tweetler bir simge, zaman damgası ve etiketle görünecek, böylece okuyucular orijinal Tweetin değiştirildiğini açıkça görecek. Etikete dokunmak, izleyicileri bağlam için Tweet'in geçmiş sürümlerini içeren Geçmişi Düzenleme'ye götürecek. Edit Tweet özelliğinin kullanıma sunulmasıyla birlikte Tweetlemenin daha ulaşılabilir ve daha az stresli hissettireceğini umuyoruz. Sohbete sizin için anlamlı olacak şekilde katılabilmelisiniz ve biz de bunu yapmayı zahmetsiz hissettirecek yollar üzerinde çalışmaya devam edeceğiz. @TwitterBlue için Tweet bildirimlerini açın, çünkü yakında paylaşacak daha çok şeyimiz olacak!”

Twitter, Edit Tweet ile Tweetlemeyi daha kolay ve daha ulaşılabilir hale getirmeyi, insanlara kendilerini nasıl ifade edecekleri ve Twitter'da gerçekleşen birçok sohbete nasıl katkıda bulunacakları konusunda daha fazla seçenek ve kontrol sunmayı hedeflediğini de açıkladı.

EDIT TWEET NEDİR?

Edit Tweet, insanların Tweetleri yayınlandıktan sonra üzerinde değişiklik yapmalarını sağlayan bir özellik. Bu test için Tweetler, yayınlandıktan sonraki 30 dakika içinde birkaç kez düzenlenebilecek.

Düzenlenen Tweetler bir simge, zaman damgası ve etiketle görünecek, böylece okuyucular orijinal Tweetin değiştirildiğini açıkça görecek. Etikete dokunmak, izleyicileri Tweet'in geçmiş sürümlerini içeren Tweet'in Düzenleme Geçmişine götürecek.