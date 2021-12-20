Twitter mavi tik alma şartları güncellendi

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'da sahte hesapların neden olduğu kaosun önüne geçmek isteyen ABD merkezli firma, yeni güncellemeyle birlikte hangi kullanıcıların mavi tik alabileceğini, bunun için hangi gereksinimlere ihtiyaç duyulduğunu netleştirdi.

TWITTER'DA KİMLER MAVİ TİK ALABİLİR?

Twitter'da bir hesabın onaylanabilmesi için hesabın orijinal, tanınmış ve aktif olması gerekiyor. Bu koşulları tamamlayan kullanıcılarsa bir sonraki gereksinimleri karşılaması gerekiyor.

Açılan hesabın orijinal olup olmadığı anlaşılabilmesi için bir internet sitesi bağlantısı, resmi kimlik doğrulaması ve kurumsal e-posta gibi şartların karşılanmasına ihtiyaç vardır.

Twitter'da mavi tik alınabilmesi için kullanıcının temel hesap bilgilerinin girilmiş olması ve hesabın aktif olarak kullanılması gerekiyor. Takip edilen hesaplar ve etkileşimler bu noktada kritik bir önem taşıyor.

TWITTER'DA MAVİ TİK ALAMAYACAK HESAPLARIN ÖZELLİKLERİ

* Parodi, haber kaynağı, yorum hesapları ve resmi olmayan hayran hesapları

* Onaylanmış bir şirket, marka veya kuruluş ya da yukarıda açıklandığı gibi

* Onaylanmış bir eğlence prodüksiyonu ile doğrudan bağlantılı olmadıkça evcil hayvanlar ve kurgusal karakterler

* Takipçi satma, satın alma ve etkileşim gibi platform manipülasyonu ve spam politikamızı ciddi ihlallerde bulunmuş hesaplar

* Twitter Reklam Politikaları'nda açıklandığı gibi koordine zararlı etkinlikler veya nefret dolu içerik ile ilişkili veya uluslararası bir kuruluşun yetkilendirdiği uluslararası bir mahkeme ya da kanıt toplayan bir sorgu delegasyonu veya komisyonu tarafından çok ciddi insan hakları ihlallerinde bulunduğu tespit edilen kişi veya grupların hesapları onaylama için uygun görülmeyebilir ve bu hesapların Twitter üzerindeki etkinlikleri, Twitter Kuralları'nı ihlal etmese bile durum değişmez

TWITTER'DA MAVİ TİK NE İŞE YARAR?

Twitter onaylanmış hesapları göstermek için uygulamaya geçirdiği mavi onay rozetini, platformunda yer alan ve kamuoyunu ilgilendiren hesabın orijinal bir hesap olup olmadığını göstermek için kullanır. İnsanların düşüncelerinde genel olarak Twitter'da mavi tikli hesaplar ünlülere ait olduğu düşüncesi bulunmaktadır.