Twitter günde 1 milyon spam hesabı kapattığını açıkladı
ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter'dan yapılan açıklamada, daha önce paylaşılan verilerin iki katına çıkılarak günde 1 milyon spam hesabın kapatıldığı duyuruldu.
Tesla CEO'su Elon Musk'ın spam hesaplar konusundaki anlaşmazlığın çözülmemesi durumunda Twitter'ı satın almaktan vazgeçeceğini söylemesinin ardından, sosyal medya platformundan günde 1 milyon spam hesabın kapatıldığı açıklandı.
Şirket, spam hesaplarının yüzde 5'in çok altında olduğunu yineledi.
Twitter'ın CEO'su Parag Agrawal, Mayıs ayında konuya ilişkin paylaşımında bu sayının 500 bin olduğunu açıklamıştı.
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