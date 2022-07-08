AjansHaber.com.tr Teknoloji Günde 1 milyon spam hesabı kapattığını açıkladı

Twitter günde 1 milyon spam hesabı kapattığını açıkladı

ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter'dan yapılan açıklamada, daha önce paylaşılan verilerin iki katına çıkılarak günde 1 milyon spam hesabın kapatıldığı duyuruldu.

Tesla CEO'su Elon Musk'ın spam hesaplar konusundaki anlaşmazlığın çözülmemesi durumunda Twitter'ı satın almaktan vazgeçeceğini söylemesinin ardından, sosyal medya platformundan günde 1 milyon spam hesabın kapatıldığı açıklandı.

Şirket, spam hesaplarının yüzde 5'in çok altında olduğunu yineledi.

Twitter'ın CEO'su Parag Agrawal, Mayıs ayında konuya ilişkin paylaşımında bu sayının 500 bin olduğunu açıklamıştı.

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