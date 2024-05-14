Türkiye ve Azerbaycan Arasında Doğal Gaz İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikail Cabbarov, İstanbul'da Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.'de (EPİAŞ) bir araya geldi. İkili ve heyetler arası görüşmenin ardından Bakanlar Bayraktar ve Cabbarov arasında Doğal Gaz Alanında İş Birliği Anlaşması imzaladı.

Nahcıvan’a Doğal Gaz

Törende ayrıca Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürü Abdulvahit Fidan ve Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) Başkanı Rövşan Najaf arasında Iğdır-Nahçivan Doğal Gaz Boru Hattından gaz tedariki ile ilgili anlaşmayı imza altına aldı.

İlave Azerbaycan Gazı

İmza töreninin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, Doğal Gaz Alanına İş Birliği Anlaşması ile iki ülke ilişkilerinin yeni bir boyuta taşındığını belirterek “Hem kendi arz güvenliğimize hem de Avrupa'nın enerji arz güvenliğine, Türkiye ve Azerbaycan bu örnek iş birliğiyle çok ciddi anlamda katkı sağlıyor. Bu anlaşmanın içerisinde 2030 yılına kadar; Hazar Bölgesi’ndeki Azerbaycan doğal gazının, Türkiye'ye ilave hacimle ulaşmasını, bu gazın bir kısmının Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaşmasını öngörüyoruz.” dedi.

Türkmen Gazı

Bakan Bayraktar, Türkmenistan doğal gazıyla ilgili olarak da yeni bir gelişmeyi paylaşarak “Türkmenistan doğal gazının, Azerbaycan ve Gürcistan üzerinden transit olarak Türkiye'ye ulaştırılması konusunda da bu anlaşma neticesinde bir mutabakata varmış oluyoruz.” diye konuştu.

Kışın Devreye Girecek

Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı’nın faaliyete geçeceğini duyuran Bayraktar, “İnşallah bu kış Nahçıvan'ın doğal gazı Türkiye üzerinden bu boru hattıyla teslim edilecek. En kısa sürede bu hattı devreye almayı planlıyoruz. İnşaat faaliyetlerimiz açıkçası sona yaklaşmış olacak.” dedi.

2030 ve Ötesi

Bakan Bayraktar, anlaşmanın bir kapasite artırımını da kapsadığını bildirerek “TANAP ve Güney Kafkasya doğal gaz boru hatlarının kapasitesinin arttırılması konusunu da 2030 ve ötesini de ele almış olduk. Özellikle Hazar kaynaklarının, Türkiye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya daha fazla gaz arzını sağlamak üzere özellikle Bulgaristan ve Yunanistan'daki bağlantı kapasitelerinin genişletilmesi hususunda ortak çalışmaları birlikte yürüteceğiz.” ifadelerini kullandı.

Kardeşliği Güçlendirecek

Azerbaycan Ekonomi Bakanı Cabbarov da Türkiye-Azerbaycan iş birliğinin Avrupa’nın enerji güvenliğine katkı sağladığına dikkat çekerek Iğdır-Nahçıvan Boru Hattı’nın Nahçıvan’ın enerji güvenliğinin yanı sıra Türkiye-Azerbaycan kardeşliğini de güçlendireceğine işaret etti.