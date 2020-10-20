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Türk Kızılay personeli Yemen'de silahlı saldırıda yaralandı

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Yemen Türk Kızılay Delegasyonunda görevli personelin silahlı saldırı sonucu yaralandığını bildirdi.

Kınık, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu bilgileri verdi:

"Yemen Türk Kızılay Delegasyonunda görevli bir çalışma arkadaşımız kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısında yaralanmıştır. Arkadaşımız Aden'de ameliyata alınmış ve tedavisi devam etmektedir. Türkiye'ye nakli için de Sağlık Bakanlığımız hazırlıklarını tamamlamıştır."

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