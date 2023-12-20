Türk Kara Kuvvetleri Squad'da!

Türkiye’nin savunma sanayindeki hızlı ve sağlam yükselişi tüm dünyanın dikkatlerini çekerken oyun sektörü de buna kayıtsız kalamadı. Taktik ve stratejiye dayalı, gerçekçi FPS oyunu Squad’ın 7.0 güncellemesine Türk Kara Kuvvetleri ile halen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde bulunan onlarca silah ve araç eklendi.

Yetenekli piyadeler

Oyun tarafından yapılan açıklamada, “Güçlü piyadeleri ve iyi araçları olan yetenekli, bağımsız bir grup olarak Türk Kara Kuvvetleri kadroya katılıyor” denildi. Yeni grubun rolleri arasında güçlü yarı otomatik bomba atar MGL ile donatılmış bir bombacı ile modern hafif makineli tüfek ile donatılmış bir akıncı da yer alıyor. Türk Kara Kuvvetleri, oyun içerisinde diğer gruplardan daha fazla hafif tanksavar kullanabiliyor.

Milli Piyade Tüfeği MPT-76 da var

Squad’a eklenen tüm TSK silahları şu şekilde :

SOR 109T Hafif Makineli Tüfek

MPT-76 – Milli Piyade Tüfeği

KNT-76 – Keskin Nişancı Tüfeği

AK40-GL Kundaksız Bomba Atar

PMT-76 Orta Makineli Tüfek

MG3 – Demir nişangah varyantı

MKE MGL Bomba Atar

HAR-66 Hafif Tanksavar

SOR-9 Tabanca

Silah optikleri

A940 1-4x Optic

KESKIN Marksman Optic

HNA Red Dot Optic

Squad’da Türk Kara Kuvvetleri’nin araçları

TSK envanterindeki araçlar

BMC-185-09B Kamyon

Cobra II MRAP

ACV-15 Paletli APC/IFV

Pars III APC/IFV

M60T MBT