Türk Kara Kuvvetleri Squad'da!
Stratejiye dayalı ve dünyada milyonlarca insan tarafından oynanan FPS oyunu Squad'ın 7.0 güncellemesine Türk Silahlı Kuvvetleri damgasını vurdu. Oyun açıklamasında, “Güçlü piyadeleri ve iyi araçları olan yetenekli, bağımsız bir grup olarak Türk Kara Kuvvetleri kadroya katılıyor” denildi.
Türkiye’nin savunma sanayindeki hızlı ve sağlam yükselişi tüm dünyanın dikkatlerini çekerken oyun sektörü de buna kayıtsız kalamadı. Taktik ve stratejiye dayalı, gerçekçi FPS oyunu Squad’ın 7.0 güncellemesine Türk Kara Kuvvetleri ile halen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) envanterinde bulunan onlarca silah ve araç eklendi.
Yetenekli piyadeler
Oyun tarafından yapılan açıklamada, “Güçlü piyadeleri ve iyi araçları olan yetenekli, bağımsız bir grup olarak Türk Kara Kuvvetleri kadroya katılıyor” denildi. Yeni grubun rolleri arasında güçlü yarı otomatik bomba atar MGL ile donatılmış bir bombacı ile modern hafif makineli tüfek ile donatılmış bir akıncı da yer alıyor. Türk Kara Kuvvetleri, oyun içerisinde diğer gruplardan daha fazla hafif tanksavar kullanabiliyor.
Milli Piyade Tüfeği MPT-76 da var
Squad’a eklenen tüm TSK silahları şu şekilde :
SOR 109T Hafif Makineli Tüfek
MPT-76 – Milli Piyade Tüfeği
KNT-76 – Keskin Nişancı Tüfeği
AK40-GL Kundaksız Bomba Atar
PMT-76 Orta Makineli Tüfek
MG3 – Demir nişangah varyantı
MKE MGL Bomba Atar
HAR-66 Hafif Tanksavar
SOR-9 Tabanca
Silah optikleri
A940 1-4x Optic
KESKIN Marksman Optic
HNA Red Dot Optic
Squad’da Türk Kara Kuvvetleri’nin araçları
TSK envanterindeki araçlar
BMC-185-09B Kamyon
Cobra II MRAP
ACV-15 Paletli APC/IFV
Pars III APC/IFV
M60T MBT
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