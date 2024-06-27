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Tunceli-Ovacık yolu yarın ulaşıma kapatılacak

Tunceli'de ilk defa düzenlenen ve 4 gün sürecek MotoFest etkinlikleri kapsamında Tunceli-Ovacık kara yolunun yarın ulaşıma kapanacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte MotoFest kapsamında çeşitli etkinliklerin yapılacağı hatırlatıldı.

Bu kapsamda bazı kararların alındığı aktarılan açıklamada, "28 Haziran Cuma günü saat 09.00 ile 18.00 arasında Tunceli Polis uygulama noktasından Hozat yol ayrımına kadar olan Tunceli-Ovacık yolu trafiğe kapatılacaktır. Tunceli-Ovacık arası trafik, Ovacık-Karaoğlan-Hozat istikametini takiben Demirkapı-Çiçekli üzerinden işlemeye devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

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