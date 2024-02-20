Trendyol Süper Lig'de VAR kayıtları açıklandı

TFF, Süper Lig'de oynanan 26. hafta maçlarının VAR kayıtlarını açıkladı.

Uygulama ilk kez 20 Şubat itibariyle başladı. TFF YouTube kanalından Süper Lig maçları arasından sahada inceleme yapılanlar yayınlandı.

VAR kayıtları bugünden itibaren artık Süper Lig maçları oynandıktan bir gün sonra yayınlanacak. Kayıtlar sadece sesli olarak değil, görüntü karşılıklarıyla birlikte taraftarlara sunulacak.