AjansHaber.com.tr Gündem Trakya'da sağanak etkili oldu

Trakya'da sağanak etkili oldu

Son dönemlerde kuraklığın etkili olduğu Trakya'da sağanak yağış yer yer etkisini gösterdi.

Edirne'de hafif başlayan yağmur, akşam saatlerinde etkisini artırdı.

Trafik ekipleri, kavşaklarda önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Vatandaşlar, şemsiyelerle sağanaktan korunmaya çalıştı.

Tekirdağ'da sağanak kent merkezinde ve ilçelerde etkisini gösterdi.

Zaman zaman etkisini artıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kırklareli'nde de sağanak yer yer şiddetini artırarak etkili oldu.

Sağanağın Trakya genelinde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

 

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Anadolu leoparı yeniden görüntülendi!
Motorine zam geliyor!
Kan donduran olayda yeni gelişmeler!
EYT, Meclis’te imzaya açıldı!
Milli Güvenlik Kurulu toplantısı sona erdi
Altılı Masa'nın 11. toplantısı sona erdi!
Önce çocuklarını sonra kendini astı!