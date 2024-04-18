Tokat'ta 4,7 büyüklüğünde deprem!

Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Tokat'ın Sulusaray ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Meydana gelen depremin derinliği 9.97 ölçüldü. Sarsıntı Sivas dahil çevre illerde de hissedildi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA GELDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tokat'ta meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yaptı. Gelişmeleri takip ettiğini ve şu ana dek olumsuz bir durum olmadığını söyleyen Yerlikaya resmi X hesabından yaptığı paylaşımda,

"Tokat ili Sulusaray ilçesinde , büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur.

Gelişmeleri takip ediyoruz.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." dedi.