Timur Cihantimur hapishanede nemlendirici istedi

Timur Cihantimur'un avukatları, müvekkillerinin tahliyesini istedi.

"Rehabilitasyon merkezinde şartlar kötü"

Duruşmada Timur Cihantimur'un avukatları, müvekkillerinin kalmış olduğu çocuk rehabilitasyon merkezinde şartların kötü olduğunu belirterek serbest bırakılması talebinde bulundu.

Timur Cihantimur'un avukatlarının çocuk rehabilitasyon merkezindeki şartların kötü olduğuna dair yaptıkları savunmaya cevap veren Savcı Kristin Kearney, çocuk rehabilitasyon merkezindeki şartların gayet uygun olduğunu belirterek, Timur Cihantimur'un milyon dolarlık evlerde yaşadığı için hapishane şartlarını beğenmemiş olabileceğini ifade etti.

Cilt sorunları yaşadığını söyleyen ve bu nedenle nemlendirici isteyen Timur Cihantimur'a, hapishane yetkilileri 'bol su iç' önerisinde bulundu.

Davaya bakan Yargıç Donald L. Cabell, duruşmayı ileri bir tarihe erteleyerek, Timur Cihantimur'un tutukluk halinin devamına karar verdi.