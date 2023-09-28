TEKNOFEST'te 2. gün etkinlikleri başladı!

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST'in 2'nci günü Çiğli 2. Hava Ana Jet Üssü'nde sabah saatlerinde, Türk Hava Kurumu'nun paraşüt atlayış ekibinin uçuş gösterisiyle başladı. 7 paraşüt eğitmeni, 3 bin 500 metreden atlayış gerçekleştirdi.

4 paraşüt eğitmeni uçaktan birlikte atlayarak, el ele tutuşup yaklaşık bin 500 metre serbest düşüşle 'bomba gülü' adı verilen şekli oluşturdu. Paraşüt atlayışı gerçekleştikten sonra gökyüzünde uçuş ekibinin görsel şöleni izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Ekip, 2 bin metrede birbirinden ayrılıp, yere bin metre kala paraşütlerini açtı. Ayrıca eğitmenler, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün posterini açtı ve seyircilerin alkışları eşliğinde Türk bayrağı ile iniş gerçekleştirdi.