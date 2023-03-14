Suudi Arabistan 121 Boeing uçağı satın alıyor!

Suudi Arabistan'ın yeni kurduğu Riyad Hava Yolları Şirketi, 121 Boeing uçağı satın almayı planladığını duyurdu.

Riyad Hava Yollarından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Şirketin, 121 adet Boeing 787 Dreamliner uçağı satın almayı planladığı, 72'si için ilk siparişin verildiği ifade edilen açıklamada, Suudi Arabistan Krallığının 2030 yılına kadar 330 milyondan fazla yolcu taşıma ve 100 milyon ziyaretçi çekme hedefleri kapsamında bu planların yapıldığı kaydedildi.

Anlaşmanın, Suudi Arabistan'ı küresel bir havacılık merkezine dönüştürmeyi amaçlayan ulusal havacılık stratejisinin bir parçası olduğu belirtilen açıklamada, böylece yaklaşık 200 bin doğrudan ve dolaylı istihdam oluşmasının; 145'i küçük işletme olmak üzere 38 vilayette 300'den fazla tedarikçiye fayda sağlanmasının beklendiği aktarıldı.

787 Dreamliner’ın özelliği nedir?

Boeing 787 Dreamliner'ın en önemli özelliği şimdiye kadar yapılmış yolcu uçaklarının en verimlisi olması; kendi sınıfındaki diğer uçaklardan %20 daha az yakıt tükettiği iddia ediliyor. Yolcu kapasitesi 290-330 kişi arasından modeline göre değişmektedir.