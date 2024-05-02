Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu!

Survivor All-Star tüm heyecanıyla devam ediyor.

Türk televizyon tarihinin en fazla izlenen programlarından biri olan Survivor All-Star yarışması, bu hafta erkek potasına sahne oldu. 4 erkek yarışmacının karşılaştığı haftada adaya veda eden isim belirlendi.

Mavi takımdan Batuhan'ın ve Yasin'in aday olduğu haftada kırmızı takımdan Yunus Emre ve Sercan Yıldırım potadaydı.

Final düellosu öncesinde iki takım arkadaşı Sercan ve Yunus Emre karşılaşırken, Batuhan ile Yasin kozlarını paylaştı.

Final düellosu öncesi Sercan, Yunus Emre'yi 5-2'lik skorla mağlup etti. Batuhan ise Yasin'i aynı skorla elemeyi başardı.

Bu durumda mavi takımdan Batuhan ile kırmızı takımdan Sercan adaya veda etmekten kurtulan isimler oldu ve iki yakın arkadaş olan Yasin ile Yunus Emre final düellosunda karşı karşıya geldi.

Adaya hangi isim veda etti?

Final düellosunda iki yarışmacı da ekran başındakilere büyük bir heyecan yaşattı. İki tarafa da gidip gelen düelloyu kazanan isim Yunus Emre Özden oldu.

Böylelikle güçlü kabul edilen erkek potasından çıkamayan ve adaya veda eden Yasin Obuz oldu.