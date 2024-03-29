Survivor'a veda eden isim belli oldu!

Survivor All-Star tüm heyecanıyla devam ediyor.

Türk televizyon tarihinin en fazla izlenen programlarından biri olan Survivor All-Star yarışması, bu hafta kadın potasına sahne oldu. 4 kadın yarışmacının karşılaştığı haftada adaya veda eden isim belirlendi.

Mavi takımdan Aysu ve Berna'nın aday olduğu haftada kırmızı takımdan Aleyna ve Merve Aydın potadaydı.

Final düellosu öncesinde Aleyna ile Berna karşılaşırken, Aysu ile Merve Aydın kozlarını paylaştı.

Berna Aleyna'yı 5-3'lük skorla geçerken, Merve Aydın Aysu'yu 5-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Bu durumda mavi takımdan Berna ile kırmızı takımdan Merve Aydın adaya veda etmekten kurtulan isimler oldu ve Aleyna ile Aysu final düellosunda karşı karşıya geldi.

Adaya hangi isim veda etti?

Final düellosunda iki yarışmacı da izleyicilere büyük bir heyecan yaşattı. İki tarafa da gidip gelen düelloyu kazanan isim 5-3'lük skorla Aleyna Kalaycıoğlu oldu.

Böylelikle güçlü kabul edilen kadın potasından çıkamayan ve adaya veda eden isim mavi takımdan Aysu Keskin oldu.