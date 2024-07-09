1990'ların meşhur eylemi yeniden başlıyor!

Ankara / Ulaş Kaya

CHP Lideri Özel, partisinin Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Hükümetin asgari ücrete ara zam yapması gerektiğini belirten Özel, flaş bir çağrıda bulunarak Susurluk Olayı'ndan sonra başlatılan "Sürekli aydınlık için, 1 dakika karanlık" eyleminin bir benzerini başlatacaklarını duyurdu.

Emekliye ve asgari ücretliye zam talebinde bulunan Özel, aynı talepte bulunan vatandaşları saat 21:00'de ışık açıp, kapatma eylemine davet etti.

1990'lı yıllara damgasını vuran "Sürekli aydınlık için, 1 dakika karanlık" eyleminde olduğu gibi saat akşam 21:00'i işaret eden Özel, erken seçim kartını da masaya daha kararlı sürmeye başladı.

Son hamlesiyle siyasette "yumuşama" olarak adlandırılan dönemi tamamen kapatan Özel, "Zam yaparsan geçim olur, zam yapmazsan" seçim olur" dedi.