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Süper Lig'e geri dönüş için resmi başvuru!

Deprem nedeniyle ligden çekilen Süper Lig ekibi, 2023/24 sezonunda lige devam etmek için resmi başvuruda bulundu.

Deprem nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK, gelecek sezon için başvurusunu yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2023/24 sezonunda lige devam etmek için resmi başvurunun gerçekleştirildiği belirtildi.

Gaziantep FK açıklamasında, "SporToto Süper Lig 2022-2023 sezonuna şehrimizde yaşanan ve 11 ilin etkilediği deprem felaketinin ardından çekilme kararı alan Gaziantep Futbol Kulübümüz, 2023-2024 sezonunda devam etmek adına resmi başvurusunu gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

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