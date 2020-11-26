Süper Kupa'daki Başakşehir-Trabzonspor maçı Katar'da oynanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş için yapılan eleştirilerin ağır olduğunu belirterek, "Çok değil sadece bir yıl önce bizi Avrupa Şampiyonası finallerine taşıyan Şenol Güneş hocamıza yapılan ağır ve haksız eleştirileri üzüntüyle takip ettik. Öncelikle vurgulamak isterim ki, hocamızın aldığı ücretle ilgili ortaya atılan rakamlar tamamen ve tamamen gerçek dışıdır. Kendisinin sözleşmesi TL cinsindendir ve Euro olarak yazılan, söylenen rakamlara hiçbir zaman itibar etmeyiniz. Şenol Güneş, Türk futbolunun çok önemli bir değeridir" dedi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'na katıldı. Sabah Gazetesi tarafından düzenlenen forumun açılış konuşmasını yapan Özdemir, futbolda koronavirüs pandemisinin etkilerine dikkat çekti. Özdemir, "Bildiğiniz gibi etkileri halen devam eden koronavirüs salgını ile birlikte bütün dünya gibi biz de olağanüstü bir dönemi yaşıyoruz. Ülkece müthiş bir mücadele veriyoruz. İnşallah yakın zamanda bu süreç bitecek ve eski sağlıklı günlerimize kavuşacağız. Bu dönemde, sağlıktan sonra en önemli gündem futbol ve futbolun ekonomisi olmaktadır. Bizleri bir araya getiren, bu organizasyonu üçüncü kez gerçekleştirip geleneksel hale dönüştüren Sabah Gazetesi ve Turkuvaz Medya Grubu'na teşekkür ediyorum. Bu foruma ev sahipliği yapan, bir teknoloji harikası olarak gözüken, medya ve teknoloji üssü Turkuvaz Medya Merkezi'nin de kurumunuz için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"TÜRK FUTBOLUNUN BU SÜRECİ EN AZ HASARLA ATLATMASININ GAYRETİ İÇERİSİNDEYİZ"

Pandeminin de etkisiyle ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiklerini belirten Özdemir, "Futbolun geleceğini tasarlama' sloganıyla yola çıkan Uluslararası Futbol Ekonomi Forumu'nun geçmiş yıllardaki gibi ülke futboluna çok önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyorum. Buradaki toplantılarda ortaya konacak değerli fikirlerin, futbolumuzun geleceği için bir umut ve ışık olmasını, futbol ailemize de yol göstermesini temenni ediyorum. Pandeminin futbol ekonomimizde yol açtığı sıkıntıları hepimiz bilmekteyiz. Bu nedenle biz federasyon olarak Türk futbolunun bu süreci en az hasarla atlatmasının gayreti içerisindeyiz. Salgın yüzünden bütün dünya futbolunda önemli çok gelir kaybı olmuştur, tabii bununla beraber futbol ekonomisi mecburen küçülmüş durumdadır. Örneğin; daha geçtiğimiz haftalarda, İspanya'da 1'inci ve 2'nci futbol liglerindeki kulüplerin bağlı olduğu La Liga kurumunun başkanı Javier Tebas, İspanya futbolunun 490 milyon Euro kaybının olduğunu açıkladı. Avrupa'nın diğer önemli liglerinde, pandemi nedeniyle gelir kayıplarının 500 milyon Euro ile 1 milyar Euro arasında olduğu gözlemlenmektedir" şeklinde konuştu.